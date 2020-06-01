Москва видит угрозу для себя в полетах B-1B недалеко от Крыма

В российском Генштабе заявили, что ПВО готовы сбивать стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer, если это понадобится.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской. По его словам, которые передает Lenta.ru, Россия внимательно отслеживает полеты американских стратегов, и 29 мая при приближении В-1В к границе РФ войска ПВО были готовы к немедленному применению средств поражения.

Таким образом в Москве ответили на недавний полет самолетов ВВС США, над Черным морем, когда бомбардировщики сопровождали не только российские Су-35С, но и украинские Су-27.

Полеты участились после того, как В-1В покинули базу Гуам. Бомбардировщики стали чаще появляться и у берегов Камчатки. Так, если в апреле этого года американские самолеты пролетели над Охотским морем только один раз, то в мае – уже пять.

Также Рудской назвал в разговоре с РИА "Новости" недавние учения НАТО в акватории Баренцева моря провокацией альянса в канун 9 мая. При этом он отметил, что американцы уведомили о заходе своих кораблей в Баренцево море, хоть и в минимальные сроки.