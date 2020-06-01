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В России заявили о готовности сбивать бомбардировщики США

В России заявили о готовности сбивать бомбардировщики США
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Москва видит угрозу для себя в полетах B-1B недалеко от Крыма

В российском Генштабе заявили, что ПВО готовы сбивать стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer, если это понадобится.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской. По его словам, которые передает Lenta.ru, Россия внимательно отслеживает полеты американских стратегов, и 29 мая при приближении В-1В к границе РФ войска ПВО были готовы к немедленному применению средств поражения.

Таким образом в Москве ответили на недавний полет самолетов ВВС США, над Черным морем, когда бомбардировщики сопровождали не только российские Су-35С, но и украинские Су-27.

Полеты участились после того, как В-1В покинули базу Гуам. Бомбардировщики стали чаще появляться и у берегов Камчатки. Так, если в апреле этого года американские самолеты пролетели над Охотским морем только один раз, то в мае – уже пять.

Также Рудской назвал в разговоре с РИА "Новости" недавние учения НАТО в акватории Баренцева моря провокацией альянса в канун 9 мая. При этом он отметил, что американцы уведомили о заходе своих кораблей в Баренцево море, хоть и в минимальные сроки. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владимир Журавлев
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Давно пора начать их сбивать за наглость и дурь.
Александр Болдок
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Необходимо адекватно отвечать на провокации наших друзей-партнеров. Они подлетают и мы подлетаем и пора бы поморям и океанам запущать Пасейдоны . Вот только надо экономику возрождать че то наши 110 долларовых миллиардеров и тысячи миллионеров не желают вливать деньги в российскую экономику пора бы а то не ровен час народ все заберет обратно в казну.
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