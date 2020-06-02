По уровню компьютеризации самолет "заткнет за пояс" даже F-35

Из США приходят новые подробности касательно перспективного стелс-бомбардировщика В-21. Самый засекреченный самолет США получит самое совершенное программное обеспечение из существующих. При этом самолет будет максимально автономным, то есть, работа пилота будет максимально упрощена.

Об этом заявил исполнительный директор Air Force Acquisition Уильям Ропер, его слова приводит The National Interest.

Сообщается, что благодаря датчикам и софту нового поколения, компьютер самолета быстрее будет собирать необходимые данные, такие как высоту, скорость, местоположение. В результате пилот сможет быстрее принимать решения, не тратя время на сбор информации. Нечто похожее есть в F-35, однако в B-21 этот процесс выйдет на новый уровень.

Известно, что в разработке применялось контейнерное программное обеспечение вместе с Kubernetes.

Для каждого приложения не нужно будет запускать весь компьютер, принцип – в разделении функций и рационализации.

Компьютер будет работать быстрее, соответственно, и пилоты быстрее найдут средства ПВО на земле или угрозу в воздухе в виде перехватчиков.

Открытая архитектура позволит постоянно совершенствовать самолет, и он не будет устаревать долгие годы.