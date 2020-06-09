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Минобороны показало редкие кадры воздушной дозаправки ракетоносцев Ту-160 в ночное время. Для этого используется дополнительное освещение, но все равно для летчика это крайне непростое упражнение.
Сообщается, что учения проходили в Саратовской области. Дозаправка проводили на высоте 5 тыс. м и на скорости порядка 600 км/час. При этом расстояние между самолетами во время стыковки не превышало 30 метров. На кадрах показан дозаправка как в ночное, так и вечернее время, а также посадка бомбардировщиков.
"Белые лебеди" базируются в Саратовской области на базе Энгельс. Кроме Ту-160 не ней служат экипажи Ту-95МС.
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