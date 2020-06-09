Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Летчики показали редкие кадры заправки Ту-160 ночью

Летчики показали редкие кадры заправки Ту-160 ночью
Снимок с видео/Министерство обороны РФ/ТАСС
"Белый лебедь" включил фары

Минобороны показало редкие кадры воздушной дозаправки ракетоносцев Ту-160 в ночное время. Для этого используется дополнительное освещение, но все равно для летчика это крайне непростое упражнение.

Сообщается, что учения проходили в Саратовской области. Дозаправка проводили на высоте 5 тыс. м и на скорости порядка 600 км/час. При этом расстояние между самолетами во время стыковки не превышало 30 метров. На кадрах показан дозаправка как в ночное, так и вечернее время, а также посадка бомбардировщиков. 

"Белые лебеди" базируются в Саратовской области на базе Энгельс. Кроме Ту-160 не ней служат экипажи Ту-95МС.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 9 июня: четыре знака ждут новые знакомства

Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей