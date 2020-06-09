"Белый лебедь" включил фары

Минобороны показало редкие кадры воздушной дозаправки ракетоносцев Ту-160 в ночное время. Для этого используется дополнительное освещение, но все равно для летчика это крайне непростое упражнение.

Сообщается, что учения проходили в Саратовской области. Дозаправка проводили на высоте 5 тыс. м и на скорости порядка 600 км/час. При этом расстояние между самолетами во время стыковки не превышало 30 метров. На кадрах показан дозаправка как в ночное, так и вечернее время, а также посадка бомбардировщиков.

"Белые лебеди" базируются в Саратовской области на базе Энгельс. Кроме Ту-160 не ней служат экипажи Ту-95МС.