В Тбилиси решили заработать на советском наследии

В Грузии хотят сами производить штурмовики Су-25 и поставлять их на экспорт. Об этом заявил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Палитраньюс".

По его мнению, на Тбилисском авиационном заводе есть все необходимые ресурсы – технические, интеллектуальные и человеческие, что самим производить, ремонтировать и восстанавливать Су-25, а также продавать их.

При этом Гарибашвили подчеркнул, что многие страны уже проявляют интерес к этому самолету, правда, какие именно, он не уточнил. Но намекнул, что самолеты могут быть использованы Грузией не только в оборонных целях, но и стать "чисто коммерческим проектом".

Кроме того, министр обороны обещал построить завод по производству патронов стандарта НАТО. Есть в планах у Гарибашвили и выпуск гранатометов, гранат и ракет опять же, отвечающих стандарту альянса.

Тбилисский авиазавод работает с 1941 года. На нем выпускались МиГ-15, Миг-17, а с 1957-го производился один из самых популярных истребителей в мире – МиГ-21. Су-25 начали производить серийно в Тбилиси в 1978 году. После распада СССР на заводе только ремонтировали военные самолеты.

В настоящее время Су-25 "Грач" состоит на вооружении таких стран, как Азербайджан, Армения, Узбекистан, Перу, Судан, Чад, Эфиопия. Теоретически в какие-то из этих стран Грузия могла бы поставить штурмовик, но машину придется строить с нуля и вдобавок модернизировать, так как старая модель окончательно устарела. В Россия "Грач" доведен до уровня Су-25СМ, однако новый самолет пока так и вытеснил устаревшие образцы – этот процесс происходит постепенно.