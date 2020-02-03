Бомбардировщик B-21 обладает уникальными особенностями конструкции фюзеляжа

Накануне ВВС США опубликовали свежие изображения нового стелс-бомбардировщика B-21, который, по задумке Пентагона, должен "сравнять с Землей все российские С-400 и С-500" и полететь дальше.

Как и предполагалось ранее, самолет стоимостью $600 млн похож на B-2 "Спирит", но имеет и ряд отличий. Задняя кромка крыла "Спирита" сделана в виде буквы "W", в то время как у B-21 она V-образной формы.

Как отметил Дэвид Ченчотти из журнала The Aviationist, у B-21 другая конфигурация воздухозаборников и другие гондолы двигателей.

Каждое шасси B-21 имеет два колеса, в то время как у более тяжелого B-2 – по четыре. По-другому сделаны люки шасси. Но главные – отверстия для воздуха у В-21 "погружены" в фюзеляж, поэтому бомбардировщик однозначно будет еще менее заметен в небе, чем В-2.

С другой стороны, как считают авторы Air Force Magazine, данная конструкция проблематична, так как могут пострадать двигатели, которые также находятся глубоко внутри фюзеляжа.

Судя по конструкции, возможно экипаж В-21 будет состоять из трех, а не двух летчиков. Все места оборудуют катапультируемыми креслами.

Первый полет американского бомбардировщика ожидается уже в декабре 2021 года. И в настоящий момент это самая засекреченная машина Пентагона.