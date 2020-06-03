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Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям

Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пекин готовит палубные самолеты на базе J-20 и FC-31 пятого поколения

В то время как единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отчаянно пытается выжить в ремонтных доках, Китай передал ВМС уже второй авианосец "Шаньдун" и держит в уме третий. Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.

По данным Navy Recognition, Китай разрабатывает палубник на базе J-20. Также есть вероятность, что Пекин создаст версию на основе FC-31, который в США считают откровенно содранным с F-35. Кроме того, Пекин разрабатывает палубный беспилотник. Возможно, это будет заправщик по примеру американского MQ-25, но скорее всего китайцы все же вооружат БПЛА ракетами и бомбами.

Фото: commons.wikimedia.org/Tyg728 (CC BY-SA 4.0)Вместе с тем, российского авианосца даже нет в проекте. Не функционирует и "Кузнецов", а это означает, что летчики Су-33 и МиГ-29К не имеют должной практики. Но и так понятно, что им на смену нужен новый палубный истребитель.

Им мог бы стать Су-57, но еще лучше подошел бы легкий истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки, а также перспективный беспилотник. Но авиаторы не в состоянии даже начать работу, не зная, каким будет новый авианосец.

Есть мнение, что современной России не нужны авианосцы как таковые. Но амбиции Москвы на Ближнем Востоке уже говорят об обратном.

Александр ИЛЬИН

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