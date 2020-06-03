Пекин готовит палубные самолеты на базе J-20 и FC-31 пятого поколения

В то время как единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отчаянно пытается выжить в ремонтных доках, Китай передал ВМС уже второй авианосец "Шаньдун" и держит в уме третий. Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.

По данным Navy Recognition, Китай разрабатывает палубник на базе J-20. Также есть вероятность, что Пекин создаст версию на основе FC-31, который в США считают откровенно содранным с F-35. Кроме того, Пекин разрабатывает палубный беспилотник. Возможно, это будет заправщик по примеру американского MQ-25, но скорее всего китайцы все же вооружат БПЛА ракетами и бомбами.

Вместе с тем, российского авианосца даже нет в проекте. Не функционирует и "Кузнецов", а это означает, что летчики Су-33 и МиГ-29К не имеют должной практики. Но и так понятно, что им на смену нужен новый палубный истребитель.

Им мог бы стать Су-57, но еще лучше подошел бы легкий истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки, а также перспективный беспилотник. Но авиаторы не в состоянии даже начать работу, не зная, каким будет новый авианосец.



Есть мнение, что современной России не нужны авианосцы как таковые. Но амбиции Москвы на Ближнем Востоке уже говорят об обратном.