Во времена СССР бывало и не такое

Тема Су-57 давно стала одной из самых резонансных за последние несколько лет. Потерянный в конце декабря прошлого года первый серийный образец стал поводом в очередной раз бросить камень в самый совершенный российский истребитель. На Западе заговорили, что самолет Россия не потянет, да и не нужен он ей, а в Китае и вовсе "понизили" самолет до четвертого поколения.

Летчики с этим категорически не согласны. Как ранее говорил летчик-испытатель КнААЗ имени Ю.А. Гагарина Сергей Китаев, Су-57 получил обновленную систему управления. А сам истребитель стал более маневренным, но при этом управляется не сложнее, чем самолет поколения 4++. Другой испытатель – Герой России Сергей Богдан – отмечал "дичайший разгон" Су-57 и сравнивал его с гоночным болидом.

Су-57 задумывался как ответ на американский F-22, но в Штатах уже сделали F-35 – второй истребитель пятого поколения. С 1990-х и 2000-х гг. поменялось многое: конструкторы сделали ставку не на скорость и мощность истребителя, хотя это тоже безусловно важно, а на радар и датчики.

Современная авионика позволяет летчику быстро засечь противника, на первый план вышла не способность первым сесть на хвост врагу, а осведомленность. Практически все учебные бои с участием F-35 и истребителями четвертого поколения оканчивались победами "тридцать пятых".

Как позже рассказывали пилоты F-16 и учебно-боевых "Талонов", они просто не понимали, откуда брались поражающие их ракеты. Конечно, в ближнем бою шансы уравнивались, но в реальном боевом конфликте летчики F-35 сделают все, чтобы до этого не дошло.

Когда говорят о Су-57, обычно отмечают его высокую маневренность, скорость. Однако, насколько эффективно работают радар с АФАР Н036 "Белка" и дополнительная РЛС L-диапазона в предкрылке, не известно. До сих пор это секретная информация. Сможет ли Су-57 первым обнаружить F-22 или F-35? Это вопрос, на который эпизодически пытаются ответить военные эксперты и журналисты. В США считают, что "Белка" уступает радарам AN/APG-77 и AN/APG-81, которые стоят на F-22 и F-35 соответственно, но как они могут это проверить?

Визуально у Су-57 больше ЭПР, чем у американских истребителей пятого поколения. Не спрятанные сопла двигателей, заклепки, острые углы и как "вишенка на торте", электрооптический датчик, который конструкторы не углубили в корпус. Все это, безусловно, влияет на эффективную площадь рассеивания. Даже если просто посмотреть на Су-57 и F-35, становится понятно, что второй – более современный истребитель



Су-57 пока не ушел в серию, и его прототип теоретически можно улучшить. Но судя по всему, его сделают лишь надежнее. Планер останется тем же. С первого полета F-22 до принятия этого истребителя в состав ВВС США прошло 8 лет. С тех пор, как Су-57 полетел в 2010 году прошло 10 лет, и на самом деле, это не так уж много, учитывая сложность проекта, санкции.

Как уверяет летчик-испытатель Магомед Толбоев, в истории Су-57 нет ничего из ряда вон выходящего. Все происходило в соответствии с развитием конструкторской мысли, отрабатывались технологии. Создаваемая практически с нуля машина не может просто взять и полететь, для этого нужно время, и финансирование даже не играет здесь ключевой роли.

"Хоть миллиард долларов дай, ничего не будет. Это эволюционный долгий путь. Первый Су-7, на котором я летал, не имел тормозной системы, которая могла обеспечить руление при посадке. Нас подруливали машины", – рассказал "Утро.ру" летчик.

Су-57 больше досталось в медийном мире, когда после того, как истребитель или танк не принимают на вооружение в обещанные сроки, "диванные эксперты" и журналисты в поисках новых тем драматизируют ситуацию.

На данный момент Су-57 остается перспективным истребителем, в то время как в ВКС основные машины – это Су-35С и Су-30СМ. Постепенно Су-57 будут передавать летчикам, потому что обратного пути уже нет. Другого истребителя пятого поколения у России пока не предвидится.