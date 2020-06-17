Все решится в ближнем бою

Покраску американских истребителей F-16С под Су-57 прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, объяснить это можно двумя причинами. Либо американских летчиков таким образом натаскивают на российский самолет, который уже скоро должен появиться в ВКС, либо в США решили перенять или просто опробовать камуфляж "пятьдесят седьмого".

В беседе с "ПолитЭкспертом" Сивков добавил, что камуфляж имеет значение только в ближнем бою, когда пилоты используют авиапушки и ракеты малого радиуса действия. Тогда самолет сливается с небом, или его будет трудно засечь на фоне леса, песка или моря.

Для ракет средней и большой дальности окраска не имеет никакого значения, так как обычно наведение осуществляется тепловизором, а в особо продвинутых ракетах используется и инфракрасное наведение.

Еще в январе прошлого года, когда ВВС США анонсировали покраску F-16С под Су-57, генерал Роберт Новотны заявил, что таким образом в войсках намерены бороться с "охотничьей лихорадкой" пилотов. Проще говоря, это делалось для того, чтобы летчики привыкали в пикселям Су-57 и в будущем не шарахались российских истребителей. До этого американцы уже перекрашивали свои F-16 под российские Су-35С.