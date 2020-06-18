Показатели приборов проектируются на визор, как в новинке F-35

Новый шлем для Су-57 с показаниями приборов на визоре значительно разгрузит работу летчика и поможет ему полностью сконцентрироваться на пилотаже или воздушном бое.

Об этом в интервью РИА ФАН заявил летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя недавнее заявление гендиректора ОКБ "Электроавтоматика" Анатолия Шукалова.

Тот рассказал телеканалу "Звезда" о новом "чудо-шлеме", в котором все изображения выводятся на защитный визор. Похожий шлем разработали для пилотов F-35, однако пока мало его используют из-за огромной цены – порядка $400 тысяч.

Краноперов напомнил о нашлемном прицеле, который позволяет направлять ракету поворотом головы. Такие появились уже у летчиков МиГ-29, но индикация на визоре – это существенный шаг вперед, так как пилоту не нужно отвлекаться на приборы, и он может спокойно продолжить пилотирование по естественному горизонту. Особенно это полезно в бою. Без такого шлема летчику все еще приходится поглядывать на приборы, контролируя скорость и высоту.

Цена нового шлема пока остается неизвестной, но можно предположить, что он будет недешевой. Похожая разработка уже успешно опробована на F-35, однако пока закупить достаточное количество таких шлемов не может даже Пентагон.