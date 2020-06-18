Для летчиков Су-57 разработали чудо-шлем

Для летчиков Су-57 разработали чудо-шлем
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Показатели приборов проектируются на визор, как в новинке F-35

Новый шлем для Су-57 с показаниями приборов на визоре значительно разгрузит работу летчика и поможет ему полностью сконцентрироваться на пилотаже или воздушном бое.

Об этом в интервью РИА ФАН заявил летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя недавнее заявление гендиректора ОКБ "Электроавтоматика" Анатолия Шукалова.

Тот рассказал телеканалу "Звезда" о новом "чудо-шлеме", в котором все изображения выводятся на защитный визор. Похожий шлем разработали для пилотов F-35, однако пока мало его используют из-за огромной цены – порядка $400 тысяч.

Краноперов напомнил о нашлемном прицеле, который позволяет направлять ракету поворотом головы. Такие появились уже у летчиков МиГ-29, но индикация на визоре – это существенный шаг вперед, так как пилоту не нужно отвлекаться на приборы, и он может спокойно продолжить пилотирование по естественному горизонту. Особенно это полезно в бою. Без такого шлема летчику все еще приходится поглядывать на приборы, контролируя скорость и высоту.

Цена нового шлема пока остается неизвестной, но можно предположить, что он будет недешевой. Похожая разработка уже успешно опробована на F-35, однако пока закупить достаточное количество таких шлемов не может даже Пентагон.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей