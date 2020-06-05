НАТО щекочет нервы Северному флоту

Французский фрегат "Аквитания" типа FREMM вошел в акваторию Баренцева моря. Ситуация в Арктике становится все более напряженной не только в воздухе, но и на море.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Экзосет" и SCALP Naval, вошел в Баренцево море в пятницу днем. О его задачах пока ничего неизвестно, однако, скорее всего, его экипаж отработает совместные действия с норвежскими моряками.

В начале мая в этот же район заходила ударная группа кораблей НАТО – три эсминца типа "Арли Берк" ВМС США и британский фрегат "Кент". При этом их сопровождали разведывательные самолеты. Корабли провели учения с норвежскими боевыми кораблями, а также отработали взаимодействие с американской атомной подлодкой.

Ранее американские В-52 пролетели над морем Лаптевых вблизи российских границ. На отдельном участке полета их сопровождали норвежские F-16 и F-35.