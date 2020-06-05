Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Французский фрегат вошел в воды Арктики

Французский фрегат вошел в воды Арктики
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Elesia K. Patten
НАТО щекочет нервы Северному флоту

Французский фрегат "Аквитания" типа FREMM вошел в акваторию Баренцева моря. Ситуация в Арктике становится все более напряженной не только в воздухе, но и на море.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Экзосет" и SCALP Naval, вошел в Баренцево море в пятницу днем. О его задачах пока ничего неизвестно, однако, скорее всего, его экипаж отработает совместные действия с норвежскими моряками.

В начале мая в этот же район заходила ударная группа кораблей НАТО – три эсминца типа "Арли Берк" ВМС США и британский фрегат "Кент". При этом их сопровождали разведывательные самолеты. Корабли провели учения с норвежскими боевыми кораблями, а также отработали взаимодействие с американской атомной подлодкой.

Ранее американские В-52 пролетели над морем Лаптевых вблизи российских границ. На отдельном участке полета их сопровождали норвежские F-16 и F-35.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Веселой пятницы: смешные анекдоты дня на 5 июня

Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 5 июня

За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей