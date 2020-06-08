В Америке с трудом верят, что "Малахиту" удастся осуществить задуманное

Американский журнал The National Interest в очередной раз обратил внимание на перспективные российские подлодки пятого поколения "Хаски" и "Лайка".

По мнению издания, если субмарины удастся запустить в серии, их будет крайне трудно засечь в океане, а их ударная мощь такова, что они могут отправить на дно любую подлодку или корабль, включая авианосец.

"Хаски" будет иметь двухкорпусную конструкцию и подводное водоизмещение не менее 12 тыс. тонн. NI на основе фотографий моделей сравнивает ее с "Акулой", по российской классификации "Щука-Б".

Автора журнала считают, что у них похожие рубки. А вот об оснащении субмарины искусственным интеллектом, с их точки зрения, говорить рано, так как эта технология еще развивается. Но то, что в будущем вообще будет больше необитаемых подводных аппаратов, это факт.

У "Хаски" будет четыре ракетные установки, в каждой из которых – по четыре ракеты. Возможно, они будут разными: противокорабельные и для наземных ударов. Кроме того, предполагается вооружение небольшим ракетным комплексом ближнего радиуса действия. У лодки будет два выдвижных бортовых гидролокатора, а также выдвижной буксируемый.

Что касается "Лайки", то это будет еще более продвинутая субмарина. Планируется, что ее сделают из композита, в том числе – вал гребного винта и сам винт. Но в это, с точки зрения NI, сложно поверить.