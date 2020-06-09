Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Военные запасаются С-400 и С-350

Военные запасаются С-400 и С-350
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На зенитно-ракетные комплексы в Минобороны не жалеют средств

Минобороны подписало контракты на поставку трех полков С-400 и четырех комплектов С-350. По плану, военные должны получить зенитно-ракетные комплексы до 2023 года.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Алмаз-Антей". Какой именно военный округ пополнят ЗРК, пока не сообщается, однако ранее в военном ведомстве заявляли, что собирались усилить ПВО арктических рубежей.

Особый интерес представляют собой С-350 "Витязь", который на данный момент являются самыми современными российскими ЗРК. В феврале этого года система, наконец, поступила на вооружение ВКС.

До этого расчеты на полигоне в Астраханской области условно уничтожили в небе МиГ-29СМТ, которые имитировали самолеты противника. "Утро.ру" в апреле публиковало некоторые подробности об этом комплексе.

Первый комплект С-350 производитель передал Минобороны в декабре прошлого года. На данный момент готовится к принятию на вооружение система С-500.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 9 июня: четыре знака ждут новые знакомства

Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей