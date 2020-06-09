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Минобороны подписало контракты на поставку трех полков С-400 и четырех комплектов С-350. По плану, военные должны получить зенитно-ракетные комплексы до 2023 года.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Алмаз-Антей". Какой именно военный округ пополнят ЗРК, пока не сообщается, однако ранее в военном ведомстве заявляли, что собирались усилить ПВО арктических рубежей.
Особый интерес представляют собой С-350 "Витязь", который на данный момент являются самыми современными российскими ЗРК. В феврале этого года система, наконец, поступила на вооружение ВКС.
До этого расчеты на полигоне в Астраханской области условно уничтожили в небе МиГ-29СМТ, которые имитировали самолеты противника. "Утро.ру" в апреле публиковало некоторые подробности об этом комплексе.
Первый комплект С-350 производитель передал Минобороны в декабре прошлого года. На данный момент готовится к принятию на вооружение система С-500.
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