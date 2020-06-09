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F-35 сломал шасси при посадке

F-35 сломал шасси при посадке
Фото: flickr.com/24874528@N04
Летчика увезли в больницу

ВВС США едва не лишились еще одного F-35A. Очередное ЧП произошло на базе Хилл в штате Юта. При посадке истребитель, приписанный к 388-му истребительному авиакрылу, повредил шасси.

Как пишет журнал The Drive со ссылкой на данные пресс-службы ВВС США, после остановки самолета пилот самостоятельно покинул истребитель, после чего отправился на медицинское обследование.

Взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта, как и прекращены все тренировочные полеты. Инцидент будет расследовать специальная комиссия.

20 мая на авиабазе Эглин разбился F-35A. Пилот успел катапультироваться. А буквально за несколько дней до этого недалеко от той же базы упал F-22 Raptor. Серия ЧП наделала немало шума в американской прессе, и особенно в изданиях, пишущих про боевую авиацию, так как F-22 и F-35 – самые передовые истребитель ВВС США, а первый и вовсе уже не производится.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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