Летчика увезли в больницу

ВВС США едва не лишились еще одного F-35A. Очередное ЧП произошло на базе Хилл в штате Юта. При посадке истребитель, приписанный к 388-му истребительному авиакрылу, повредил шасси.

Как пишет журнал The Drive со ссылкой на данные пресс-службы ВВС США, после остановки самолета пилот самостоятельно покинул истребитель, после чего отправился на медицинское обследование.

Взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта, как и прекращены все тренировочные полеты. Инцидент будет расследовать специальная комиссия.

20 мая на авиабазе Эглин разбился F-35A. Пилот успел катапультироваться. А буквально за несколько дней до этого недалеко от той же базы упал F-22 Raptor. Серия ЧП наделала немало шума в американской прессе, и особенно в изданиях, пишущих про боевую авиацию, так как F-22 и F-35 – самые передовые истребитель ВВС США, а первый и вовсе уже не производится.