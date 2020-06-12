Сотрудничать с Москвой в области обороны ради глобальной безопасности Вашингтон отказывается

Стратегическая конкуренция с Россией требует больших вложений в сферу вооружений и инструменты по военному сдерживанию. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2021 год. На этом основании Пентагон требует выделить ему больше денег.

На военные расходы США в следующем году планируют направить $740,5 млрд. Это почти на $2,5 млрд больше, чем сейчас. Из этих средств $69 млрд предусмотрено на операции Пентагона за пределами США, $250 млн – на помощь Украине и $44 млн – на разработку вакцины от коронавируса COVID-19 военными специалистами.

Основная часть средств – $636 млрд – пойдет на текущие расходы Пентагона и на проекты по "сдерживанию России в Европе", которые предусматривают размещение на европейском континенте дополнительных американских военных подразделений.

Авторы оборонного бюджета настаивают, что США нужно увеличить усилия, направленные на конкуренцию с Россией и Китаем в военной сфере. При этом они продлевают запрет на сотрудничество с Москвой в области обороны. Интегрировать элементы системы ПРО США с аналогичными системами РФ и КНР в других регионах мира также нельзя.

Проект военного бюджета уже утвержден в комитете сената США по вооруженным силам. Теперь его должны рассмотреть на общем заседании верхней палаты конгресса.

Ранее стало известно, что Пентагон усиливает свою базу на Аляске и резко увеличивает заказ на ядерное оружие. При этом Вашингтон отказывается от продления Договора по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ-3).