Бомбардировщики встретили серьезную эскадрилью ВКС над Охотским морем

Российские истребители Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 поднялись для сопровождения двух американских B-52H над Охотским морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Стоит отметить, что обычно МиГ-31 не поднимают в воздух ради стратегов ВВС США, и с этой задачей справляются "Фланкеры". Возможно, это стало ответом недавнюю встречу российских Ту-95МС, А-50 и Су-35С целой эскадрильей F-22 Raptor и самолета-заправщика KC-135.

Отмечается, что B-52H летели над нейтральными водами Охотского моря в соответствии с международными правилами и границ не нарушали.

Ранее полеты российских и американских бомбардировщиков прокомментировали в США и России. Сенатор Франц Клинцевич не увидел в этом ничего обычного, так как "рядом есть реальные цели, и самолеты летали и будут летать".

А командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриджан заявил, что на полеты стратегов не повлияла даже пандемия коронавируса, и страны отправляют в небо примерно равное количество бомбардировщиков, отвечая полетом на полет. Вместе с тем США в последнее время участили миссии B-1B, так как эти самолеты решили убрать с базы Гуам.