Военный эксперт оценил шансы украинской ракеты "Нептун" поразить Крым

Военный эксперт оценил шансы украинской ракеты "Нептун" поразить Крым
Фото: commons.wikimedia.org/president.gov.ua
В России не допустят украинцев на дистанцию выстрела

Украинский специалист Михаил Жирохов заявил, что противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" опасны для России. Они якобы могут ударить по Крыму и Новороссийску. Однако бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России – полковник Сергей Хатылев – считает, что Киев тешит себя иллюзиями.

По его мнению, слова Жирохова нацелены на политику, а подобные угрозы ни на чем не основаны. Хатылев уверен, что у украинцев просто нет никаких шансов достичь российских берегов, и ракеты им не помогут. 

"Их никто не допустит на дистанцию выстрела",

– отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Хатылев добавил, что у России есть противовоздушный и береговой ракетные комплексы, поэтому, в теории, атака Незалежной будет отбита теми силами, которые есть в Крыму и Новороссийске, и им даже не нужно будет подкрепление. 

Полковник подчеркнул, что ракеты для "Нептуна" – это оружие, созданное на советском аналоге 1980 – 1990-х годов. 

Раннее Жирохов заявил, что украинские ракеты могут долететь до Крыма и Новороссийска. По его мнению, Россия сможет отразить атаку "Нептунов", но украинская ракета лучше российской Х-35. 

На Украине возлагают особые надежды на этот ракетный комплекс. В Киеве уверены, что "Нептун" позволит вести более жесткую политику в Черном море. 

Полина ИВАНОВА

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