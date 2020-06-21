Украинскую ракету-"убийцу" Крымского моста нацелили на Новороссийск

Украинскую ракету-"убийцу" Крымского моста нацелили на Новороссийск
Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что отечественное оружие лучше российского аналога по некоторым характеристикам

Новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун", которую в Незалежной называют "убийцей" Крымского моста, "может дотянуться" до кораблей ВМФ России в Новороссийске. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов в своей статье в издании "Деловая столица".

Он отметил, что изначально "Нептун" создавался для противостояния силам Черноморского флота РФ, но потенциально отечественная "военная машина" способна поражать цели не только вокруг Крыма, а и базирующиеся у побережья Азовского моря – российские корабли в районе порта Новороссийск.

По его словам, головка самонаведения новой ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога разработки 1990-х Х-35.

Одновременно эксперт пишет о плохом финансовом состоянии Украины, что станет "серьезной проблемой" для серийного производства "Нептуна". По его информации, несколько месяцев назад Павлоградский химзавод (единственный в Незалежной производитель твердого топлива для комплекса), практически прекратил свою работу. С предприятия были уволены около 700 высококлассных специалистов.

Кроме того, у российской армии в Крыму на берегу есть "Искандеры", а на кораблях – "Калибры", и в воздухе полное превосходство, добавил Жирохов. "Нептун" "в ходе боевой работы" должны прикрывать мобильные зенитно-ракетные комплексы, которых у Вооруженных сил Украины нет, сокрушается аналитик.

"В любом случае, появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", – резюмировал эксперт.

Ранее на этой неделе Киев отчитался о проведении завершающих испытаниях ракеты "Нептун" на одесском полигоне Алибей. В корабли-мишени были выпущены две ракеты, которые попали в цель на расстоянии 80 километров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антимайдан
Ответить
У российских ракет есть возможность достать и Киев и Львов и вообще смешать Украину с <цензура>
1
новости партнеров

Мать Зеленского оказалась цыганкой

Ребенок живет в западной части Украины на окраине города

Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей