В Киеве считают, что отечественное оружие лучше российского аналога по некоторым характеристикам

Новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун", которую в Незалежной называют "убийцей" Крымского моста, "может дотянуться" до кораблей ВМФ России в Новороссийске. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов в своей статье в издании "Деловая столица".

Он отметил, что изначально "Нептун" создавался для противостояния силам Черноморского флота РФ, но потенциально отечественная "военная машина" способна поражать цели не только вокруг Крыма, а и базирующиеся у побережья Азовского моря – российские корабли в районе порта Новороссийск.

По его словам, головка самонаведения новой ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога разработки 1990-х Х-35.

Одновременно эксперт пишет о плохом финансовом состоянии Украины, что станет "серьезной проблемой" для серийного производства "Нептуна". По его информации, несколько месяцев назад Павлоградский химзавод (единственный в Незалежной производитель твердого топлива для комплекса), практически прекратил свою работу. С предприятия были уволены около 700 высококлассных специалистов.

Кроме того, у российской армии в Крыму на берегу есть "Искандеры", а на кораблях – "Калибры", и в воздухе полное превосходство, добавил Жирохов. "Нептун" "в ходе боевой работы" должны прикрывать мобильные зенитно-ракетные комплексы, которых у Вооруженных сил Украины нет, сокрушается аналитик.



"В любом случае, появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", – резюмировал эксперт.

Ранее на этой неделе Киев отчитался о проведении завершающих испытаниях ракеты "Нептун" на одесском полигоне Алибей. В корабли-мишени были выпущены две ракеты, которые попали в цель на расстоянии 80 километров.