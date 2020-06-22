Стелс-связка отрабатывает ракетно-бомбовый удар по базам ВС РФ

Американцы бросают серьезный вызов российской военной мощи в Арктике. Накануне стало известно о полетах рядом с Полярным кругом бомбардировщиков B-2 Spirit ВВС США вместе норвежскими истребителями F-35. По мнению журнала The National Interest, эта связка самолетов представляет собой серьезную опасность для российских баз в Арктике.

Бомбардировщики 509-го крыла, приписанного к авиабазе Уайтмэн в штате Миссури заправились от танкера KC-135, а затем под прикрытием F-35 совершили условный ракетно-бомбовый удар.

B-2 располагают достаточным количеством вооружения, чтобы нанести огромный урон любому противнику. В том числе, эти стелсы вооружены ядерными бомбами В-62, а также крылатыми ракетами большой дальности JASSM-ER. Вдобавок, для B-2 разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые будет сложно уничтожить российскими комплексами ПВО.

В феврале этого года Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО. В частности, зенитчик уже начали получать специальные арктические ЗРК "Тор-М2ДТ".

Стоит отметить, что норвежские F-35 также уникальны. Только эти "тридцать пятые" оборудованы тормозными парашютами для более быстрой остановки на снегу или льду.