Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Американцы бросают серьезный вызов российской военной мощи в Арктике. Накануне стало известно о полетах рядом с Полярным кругом бомбардировщиков B-2 Spirit ВВС США вместе норвежскими истребителями F-35. По мнению журнала The National Interest, эта связка самолетов представляет собой серьезную опасность для российских баз в Арктике.
Бомбардировщики 509-го крыла, приписанного к авиабазе Уайтмэн в штате Миссури заправились от танкера KC-135, а затем под прикрытием F-35 совершили условный ракетно-бомбовый удар.
B-2 располагают достаточным количеством вооружения, чтобы нанести огромный урон любому противнику. В том числе, эти стелсы вооружены ядерными бомбами В-62, а также крылатыми ракетами большой дальности JASSM-ER. Вдобавок, для B-2 разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые будет сложно уничтожить российскими комплексами ПВО.
В феврале этого года Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО. В частности, зенитчик уже начали получать специальные арктические ЗРК "Тор-М2ДТ".
Стоит отметить, что норвежские F-35 также уникальны. Только эти "тридцать пятые" оборудованы тормозными парашютами для более быстрой остановки на снегу или льду.
На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной
Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели