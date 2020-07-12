Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ

Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ
Танк Т-80БМ. Фото: скриншот видео
Специализированная техника поступит в распоряжение дислоцированной в регионе бригады

Подразделение российской армии, действующей в Заполярье, приобретет до конца текущего года танки Т-80БВМ, приспособленные для использования на Крайнем Севере, где в настоящее время Россия занимается добычей природных ресурсов. Об этом сообщают "Известия".

Пока что в Арктике дислоцирована единственная бригада. Военные проходят спецподготовку в суровых условиях. В распоряжении бригады находится огромное количество техники, в составе которой имеются танки Т-80. Их передадут 80-й мотострелковой бригаде. Фактически Минобороны займется перевооружением всех сухопутных соединений Северного флота такой.

Основным приоритетом Москвы в регионе остается создание военных отрядов, которые могут действовать в Арктике. По этой причине там развернули широкую добычу нефтегазовых ресурсов, а прогнозируемые изменения климатических условий привлекают незаконные военные формирования.

Ранее Минобороны провело испытания в Арктике радара "Сопка-2" с помощью расчетов координат самолетов противника в выключенными транспондерами.

Егор МАЛКОВ

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