Истребитель заменит F-117

Американские военные успешно испытали термоядерную бомбу с регулируемым зарядом B-61-12 на борту истребителя F-35A. Таким образом, самолет готовят к сертификации двойного назначения. В скором времени он сможет нести как тактическое, так и стратегическое вооружение.

Ранее для подобной задачи готовили американский стелс F-117, однако самолет, в конце концов, был выведен из эксплуатации.

Как пишет журнал The Aviationist, который опубликовал подробные снимки с испытаний, сертификация F-35A как самолета двойного назначения должна состояться в 2023 году. Возможность брать во внутренний отсек бомбы В-61-12 получат F-35A версий Block 3A и Block 4.

Испытания проводились на базе Эдвардс в штате Калифорния. В ходе тестов использовались не серийные истребители, а прототипы, которые специально готовились для этих целей. Разумеется B-61-12 была лишена термоядерного заряда, однако по своему и габаритам она полностью соответствовала боевой версии.

F-35A готовят к прорыву ПВО и нанесению точного удара по стратегически важному объекту. Это может быть командный пункт или производство ракет. Мощность заряда в B-61-12 регулируется от 0,3 до 50 килотонн. Эту бомбу относят в тактическим ядерным вооружениям, а некоторые эксперты считают ее особенно опасной, так как она снижает порог применения атомного оружия.

В России неоднократно заявляли, что считают B-61-12 ядерным боеприпасом, за применением которого последует идентичный ответ.