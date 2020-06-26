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ВВС США в очередной раз отправили беспилотник на границы России для проведения разведки, информирует Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Уточняется, что он полетел в сторону Кавказа. Напомним, что Америка – не единственная страна, которая регулярно наблюдает за тем, что происходит на нашей территории. Этим же часто занимается Украина. Недавно власти Незалежной рассказали, что следят за РФ из космоса.
Ранее "Утро.ру" писало, что американские самолеты-шпионы "атаковали" Крым.
Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля
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