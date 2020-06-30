Пока у Пентагона нет возможности задействовать истребитель против радара "Триумфа"

Если США купят у Турции российские С-400, это поможет Пентагону защитить от радара "Триумфа" истребители F-22 и F-35. Несмотря на то, что Турция входит в НАТО, Анкара обязалась перед Россией не подпускать американских специалистов к С-400, и совершенно точно, что пока система у Анкары, военным США не удастся провести испытания самолета и ЗРК вместе. Если же американцы купят С-400, тогда F-35 и F-22 можно будет спокойно "обкатать" на российском зенитном комплексе где-нибудь в Калифорнии.

По мнению журнала The National Interest, в Пентагоне неслучайно не стали продавать Турции F-35 после покупки Анкарой С-400. Кроме того, по данным СМИ, американские самолеты-разведчики пытаются собрать данные об С-400, летая над Средиземным морем неподалеку от российской базы в Сирии.

С-400 может обновляться и модернизироваться, а также настраиваться в зависимости от угрозы. Это не те советские системы С-300, которые американцы досконально изучили.

Ранее министр обороны Марк Эспер дал понят Турции, что даже если Анкара оставит С-400 деактивированными, они все равно не получат F-35. Стоит отметить, что исключение Турции из программы истребителя дорого обошлось США. Из-за того, что турецкие предприятия производят большое количество комплектующих, американцам стало не хватать запчастей.

До этого член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что предложение купить у Турции С-400 выглядит "троллингом", так как вряд ли американцы что-то не знают о российской системе.