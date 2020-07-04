Минобороны раскрыло характеристики обновленного вертолета Ми-28НМ

Минобороны раскрыло характеристики обновленного вертолета Ми-28НМ
Ми-28Н Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Испытания обновленного "Ночного охотника" уже стартовали

Вертолет Ми-28НМ способен работать в более сложных условиях и выполнять больше задач, чем его предшественник Ми-28Н, более известный как "Ночной охотник". Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

Он подчеркнул, что модернизированная модель может вести воздушную разведку, находить и указывать цель для уничтожения и даже подсвечивать ее лазером, причем как на земле, так и на море, а может и сам ликвидировать объекты противника. Работать вертолет способен при любой погоде и в любое время суток, даже ночью, подчеркнул Суровиков в интервью "Красной звезде".

Ранее сообщалось, что Минобороны решило отказаться от нового ударного вертолета, решив модернизировать хорошо зарекомендовавший себя Ми-28Н. Однако эксперты опасались, что в новой версии "Ночного охотника" могут в целях экономии изменить ряд характеристик, тем самым ослабив возможности боевой машины.

Николай ВИКТОРОВ

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