На Украине против С-400 в Крыму применили неизвестное оружие

На Украине против С-400 в Крыму применили неизвестное оружие
Кадр youtube.com
Подобное было впервые зафиксировано российскими военными на полуострове

Нарушить работу российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и ЗРПК "Панцырь-С" в Крыму решили украинские военные. Они пытались воздействовать на вооружение, используя неизвестное оружие, пишет "Авиа.Про". 

Удалось установить, что го применили со стороны Азовского моря. Об этом свидетельствуют снимки с космических аппаратов, которые приводит издание. 

Подобное воздействие на ЗРК в Крыму было зафиксировано впервые. Каким именно вооружением воспользовались военные Украины установить не удалось. Согласно данным из космоса, эксперты сделали предположение, что пытались повлиять на работу российских ЗРК, используя мощное радиоэлектронное воздействие.

Возможно, использовали вооружение, расположенное на кораблях или на побережье Азовского моря. Издание отмечает, что сейчас в том районе украинские военные проводят учения. 

Ранее в СМИ сообщалось, что российским С-400 удалось перехватить ракеты "Нептун".

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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По заказу Израиля сработали. Украина не нападёт на Россию, хотя щёки надувает. А вот Израиль, вероятно, ищет противодействие нашим комплексам, стоящим на вооружении в Сирии. Кстати, радиоэлектроника в Израиле, может быть, самая сильная в мире.
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