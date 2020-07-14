В Сирии поймали собиравших данные о России боевиков

В Сирии поймали собиравших данные о России боевиков
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/www.globallookpress.com
Один из экстремистов дал показания

В Сирии были задержаны три боевика из группировки "Магавир ас-Саура". Позже они дали показания, что обучались владению оружием под четким присмотром инструкторов из Америки. Главной задачей экстремистов якобы был сбор данных об объектах, которые находятся в России.

По словам одного из участников группировки, в их команде было восемь человек. Когда они на мотоциклах поехали на задание, то подорвались на минном поле. Их целью было пробраться на подконтрольные Дамаску территории, дополняет "Пятый канал". Экстремист также уточнил, что несколько человек умерли от взрыва. Остальные из боевиков заблудились, так как в числе погибших был их проводник. В итоге экстремисты попали в плен, и сирийские военные вывезли их в город Тадмор.

Также стало известно, что все участники группировки ранее были отправлены на задание в город Эль-Мансура, пишет РИА "Новости". Им поставили задачу найти сведения об объектах, которые находятся в России, Иране и Сирии. За это боевики якобы получили "тысячи долларов". Но все средства были у командира, а после того, как он умер на минном поле, экстремисты лишились всего.  

В чистосердечном признании боевик упомянул и своих инструкторов. По его словам, это были специалисты из Америки, пишет РИА ФАНКак уточнил экстремист, их обучали мастерски владеть разным оружием. Причем все это было американского производства. Инструкторы только оценивали ход подготовки и наблюдали, а учили всему их якобы сирийцы. А вот на задание боевики отправились с российским оружием, несмотря на то что подготовка проходила не на нем. 

Напомним, недавно Россию обвинили в причастности к военным преступлениям в Сирии. Это сделал представитель ООН.

Юлия ЕВГРАФОВА

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