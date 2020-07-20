F-22 показал свое главное преимущество в бою - видео

F-22 показал свое главное преимущество в бою - видео
Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Истребителю не нужны "цирковые трюки"

F-22 – это самый маневренный истребитель, который не может превзойти ни одна существующая машина в мире. С таким достаточно смелым заявлением выступил журнал The National Interest, основываясь на видео с "Рэптором".

По мнению издания, то как американский самолет выполнил маневр Хербста, J-образный разворот с небольшим набором высоты, наглядно демонстрирует, какой опасный противник F-22.

По мнению зарубежных военных экспертов, именно этот маневр наиболее полезен в воздушном бою, так как позволяет уйти от преследования и быстро атаковать противника. При этом, такая фигура высшего пилотажа, как Кобра Пугачева, в реальном бою будет бесполезна, американские летчики даже называют ее "цирковым трюком" и не видят смысла его отрабатывать.


Тем не менее, ВВС США для демонстрации фигур высшего пилотажа все же отказались от F-15, предпочтя более маневренные F-22. NI подчеркивает, что у "Рэптора" нет двигателей с управляемым вектором тяги для сохранения скрытности, но машина выходит на запредельные углы крена и тангажа.

По словам программного директора F-22 Орландо Санчеса-Джуниора, это достигается благодаря сложной системе управления и двум двигателям Pratt & Whitney F119-PW-100. 

Стоит отметить, что F-22 не показывает ничего такого, что не мог бы сделать Су-57. Ранее "Рэптор" даже скопировал программу "пятьдесят седьмого".

Александр ИЛЬИН

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