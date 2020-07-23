"Сибирский тигр" потреплет нервы пилотам F-35C

В США продолжают перекрашивать свои самолеты в камуфляж российских истребителей. Обычно "натурщиком" для американских художников становится Су-57, однако на этот раз был выбран серо-голубой окрас Су-27.

Фотографии опубликовал журнал Military Watch. На них видно, что учебно-боевой F-5 Tiger II раскрашен точь в точь, как российский "Фланкер".

Как пишет издание, первый полет "сибирский тигр" совершил 20 июля, и в ближайшее время машина будет использована для обучения летчиков ВМС США. Все довольно логично, правда в Морской авиации России, больше Су-30СМ, но эти истребители похожи.

"Фланкер" превосходит "тигра" на целое поколение, однако у F-5 есть свои плюсы: небольшой вес, маневренность. На самолете усовершенствовали авионику и средства РЭБ, поэтому истребитель с успехом используется в "красных эскадрильях", изображающих противника.

Ранее в пиксельный камуфляж Су-57 окрашивали F-16 и F-18. Интересно, что по мнению Military Watch, Россия собирается ввести в строй Су-57 в качестве истребителя шестого поколения.