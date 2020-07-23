МиГ-31 сделают долгожителем боевой авиации

МиГ-31 сделают долгожителем боевой авиации
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Титановому перехватчику серьезно продлят ресурс, потому что замены "советской ракете" просто нет

В России поставлен вопрос о продлении срока службы перехватчика МиГ-31. Как пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказалась копия графика работ.

Проект разбит на два этапа: к концу следующего года на испытаниях подтвердят ресурс планера в 3000 летных часов, а в следующем году должны довести уже до 3500 часов.

Окончательное решение о продлении ресурса перехватчиков примут только после окончания опытно-конструкторских работ в 2022 году. А это означает, что предстоит немало потрудиться летчикам-испытателям. 

По данным газеты, если самолету продлить ресурс до 3,5 тыс. часов, то он сможет находиться в эксплуатации до середины 30-х годов. МиГ-31станет старейшим самолетом в ВКС наряду с бомбардировщиком Ту-95МС.

С этим соглашается заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. По его словам, планер МиГ-31, сделанный из титана и имеет практически неограниченный ресурс. На самолете лишь обновят авионику, радиолокатор и другие системы, что, в принципе, уже было сделано на МиГ-31БМ.

В 2016 году бывший директор РСК "МиГ" Сергей Коротков заявил, что МиГ-31 всех модификаций придется списать в 2028 году, так как он выработает свой ресурс. Но через два года в компании "ОДК-Пермские моторы" заявили, что готовы возобновить выпуск ключевых комплектующих для двигателей Д-30Ф6, которые стоят на "тридцать первых". Пока о старте производства на сообщалось.

В любом случае, разговоры о продлении срока службы МиГ-31 связаны с нем, что альтернативы советскому перехватчику просто нет. А он нужен, учитывая протяженные границы России, а также наличие на вооружении гиперзвуковых ракет "Кинжал", для которых МиГ-31 является своеобразной первой ступенью.

О перспективном перехватчике ПАК-ДП пока известно крайне мало, еще меньше, чем о бомбардировщике ПАК-ДА, эскиз которого уже обсуждают. Вероятно, он находится на стадии опытно-конструкторских работ и концепция еще не раз будет изменена. Поэтому "советская ракета" МиГ-31, судя по всему, еще годами будут защищать восточные и северные рубежи страны.

Александр ИЛЬИН

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