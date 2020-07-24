"Панцирь" нанес удар по турецкому беспилотнику

"Панцирь" нанес удар по турецкому беспилотнику
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Ливии сбит лучший ударный БПЛА Турции

ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара сбили турецкий беспилотник Bayraktar TB-2. Об об этом накануне сообщило издание Afrigate News. Сообщается, что дрон был уничтожен к западу от города Сирт. Данные приводит "Газета".

Этот населенный пункт, как и Джафра, находится под защитой средств ПВО, в том числе, "Панцирь-С1". До этого именно, в том числе, дроны Bayraktar TB-2 успешно "охотились" на эти ЗРПК, а также военную технику и личный состав ЛНА. Также эти беспилотники "навели шороху" в Сирии, когда уничтожили десятки единиц техника Сирийской арабской армии. Ранее дополнительную партию этих БПЛА, к слову, запросила Украина.

Bayraktar TB-2 подпортили имидж российским "Панцирям", однако согласно статистике, количество уничтоженных комплексами дронов больше, чем число потерянных ЗРПК.

Тем не менее, по данным западных СМИ, чтобы выровнять баланс сил в Ливии, Россия отправила на помощь Хафтару истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М.

Александр ИЛЬИН

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