В Москве отвечают, что эксперимент безобидный

Глава космических войск США генерал Джон Реймонд заявил накануне, что Россия провела два испытания противоспутникового оружия на орбите за последние три года. Полгода назад Пентагон выразил опасение, что российский спутник шпионит за американским разведывательным аппаратом KH-11. Но теперь генерал расставил все точки над i. По его словам, которые приводит журнал The Drive, 15 июля этого года военный спутник "Космос 2543" выпустил снаряд, который мог уничтожить другой космический корабль.

По версии Москвы, "спутник-инспектор" не создавал никаких угроз для космических объектов. На заявление Реймонда уже ответили на сайте МИД РФ. В сообщении говорится, что российский спутник "провел проверку" с близкого расстояния российского аппарата с использованием специальной аппаратуры. В результате удалось получить ценную информацию о техническом состоянии объекта, который инспектировался. Однако в США полагают, что оценивался именно ущерб, причиненный другому спутнику.

По данным Космических сил США, российские спутники используют снаряды, то есть аппараты противника выводятся из строя с помощью кинетической энергии, проще говоря, от удара.

Как пишет The Drive, в случае начала конфликта уничтожение спутников будет крайне важным, так как они отвечают за связь, разведку, наведение на цели и многое другое.

В США уже прозвали военные спутники "Космос 2543" и "Космос 2542" русскими "матрешками", так как один из них фактически приводит в действие другой. При этом в Пентагоне зафиксировали объект отделившийся от спутника "Космос 2543", который был классифицирован как "Объект 45915". В США предполагают, что это и мог быть тот кинетический снаряд. С точки зрения Пентагона, ответственная космическая держава так себя не ведет, так как создается опасность для других аппаратов.

Помощник государственного секретаря по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что это реальное противоспутниковое оружие, обвинив Россию в стремлении ограничить возможности США и при этом осуществлять свой план.

Стоит отметить, что США давно работают над космическим оружием, а с некоторых пор это делает и Китай. Безусловно, Россия тоже принимает участие в этой гонке вооружений, так как в сегодняшних реалиях тот кто проиграет в космосе, проиграет и на Земле.