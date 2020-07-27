По версии китайских экспертов, конструкторы самолета сделали акцент на скорость

Построив истребитель-перехватчик МиГ-25, Советский Союз фактически сделал бесполезным один из самых дорогих боевых самолетов в истории – перехватчик "Черный дрозд". Затем для ВВС СССР подготовили МиГ-31 на базе "двадцать пятого" – более современную машину.

Недавно стало известно, что будет решаться вопрос о продлении летного ресурса этого самолета, планер которого был разработан в 70-х годах прошлого века. Это очень строгая и пользующаяся большим уважением у летчиков машина, однако вопрос нового перехватчика поднимается все чаще и чаще.

В частности, о том, что новый перехватчик разрабатывается, сегодняшний глава "МиГ" и "Сухого" Илья Тарасенко говорил еще в 2018 году. Но пока нет даже утвержденного эскиза будущего перехватчика, хотя рисунок бомбардировщика ПАК ДА уже активно обсуждают в российской и зарубежной прессе.

Как предполагает китайское издание Sohu, которое традиционно пишет о российском вооружении, новый истребитель МиГ-41 сможет подниматься на высоту до 30 км и разгоняться до скорости 5 Махов. Журналисты Поднебесной уверены, что в то время как США и западные страны сделали акцент на стелс-технологиях, Россия поставила во главу угла скорость.

Как и МиГ-25 или МиГ-31, перспективный МиГ-41 сможет уйти от преследования, если ему сядут на хвост истребители противника. Более того, "сорок первый", благодаря своей скорости, по версии Sohu, даже уйдет от ракет, выпущенных противником. Стоит отметить, что для этого самолет еще должен быть оборудован хорошим радаром, чтобы засечь пуск ракеты.

Возможно, МиГ-41 будет оборудован лазерным оружием, которое как раз будет сжигать головки самонаведения ракет, кроме того, его наделят способностью перехватывать ракеты на большой высоте или даже в ближнем космосе. Таким образом, перехватчик станет частью противоракетной обороны.

В Sohu полагают, что в МиГ-41 будут учтены "слабые места" Су-57, правда, какие именно, журналисты не уточнили. Вероятно, перехватчик будет иметь как пилотируемый, так и беспилотный вариант.

Стоит отметить, что скорость 5 Махов – это очень серьезное испытание для летчика, поэтому скорее всего, так разгоняться будет беспилотный вариант. Также авторы Sohu не упоминают беспилотники, которые уже в скором будущем станут постоянными спутниками истребителей. Скорее всего, дроны или дроны понадобятся и МиГ-41.