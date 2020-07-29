"Русские Миражи" дадут бой американским истребителям

"Русские Миражи" дадут бой американским истребителям
Фото: flickr.com/22594688@N08
В США тратят огромные деньги на подготовку к воздушным сражениям с российскими летчиками

Американцы не случайно перекрашивают под Су-57 свои F-16, F-5 и другие истребители. В ВВС США стартует грандиозная программа Red Air, которая предполагает создание сразу нескольких эскадрилий агрессоров, который в учебных боях будут изображать российских и китайских пилотов. Как пишет журнал The Drive, контракты заключены с базами Холоман в Нью-Мексико и Люк в Аризоне. Три другие базы пока держатся в секрете.

Изображать российские самолеты будут Dassault Mirage F1 разработки 1960-х годов. Американцы купили у французов 61 модернизированный истребитель с обновленной авионикой, новыми ракетами и радиостанцией. Кроме того, в эскадрильи "противника" добавят F/A-18.

Ожидается более 3 тыс. вылетов в год. Общая сумма контракта составила $6,4 миллиарда. В сумму входят летные часы, обучение пилотов, зарплаты "русских агрессоров", техобслуживание и многое другое. В программе принимают участие сразу семь компаний: ATAC, Air USA, Blue Air Training, Coastal Defense, Draken International, Tactical Air Support (TacAir) и Top Aces.

В этих компаниях работают бывшие военные летчики, многие из них являются настоящими асами и принимали участие в боевых операциях. Сообщается, что противостоять "Миражи" будут не только F-16, но и F-35. Истребитель пятого поколения, благодаря своему радару, засечет французский самолет намного раньше, однако в ближнем бою для него все будет намного сложнее, особенно учитывая тот факт, что в "Мираже" будет сидеть опытный пилот.

Александр ИЛЬИН

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