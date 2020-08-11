Дальность поражения истребителей увеличится до тысячи километров

Российские Су-30СМ оснастят новым тяжелым вооружением. В рамках программы модернизации "Адаптация-Су" истребитель может получить ракету класса "воздух – поверхность" Х-32, применяемую ранее только для дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Ракета Х-32 рассчитана на поражение надводной или наземной цели на расстоянии до 1 тыс. километров. Ее мощность такова, что одним ударом можно потопить корабль, а несколько таких ракет способны уничтожить авианосец, рассказал "Известиям" редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев.

"Если такой боеприпас приспособят для Су-30СМ, то любой полк фронтовой авиации сможет применять дальнобойные крылатые ракеты, обладающие почти гиперзвуковой скоростью", – отметил эксперт.

До сих пор Х-32 оснащали только бомбардировщики "Туполева", о применении их на "сушках" не сообщалось. Но теоретически Су-30СМ способна нести такую ракету под фюзеляжем, подтвердил эксперт. Тем более, что у России уже имеется опыт модернизации истребителей для использования тяжелых гиперзвуковых боеприпасов. Пример – МиГ-31К с "Кинжалами".