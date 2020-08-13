Западных экспертов намеренно ввели в заблуждение

Спецслужбам США подсунули ложные характеристики российского истребителя пятого поколения Су-57, а с их подачи недостоверные данные о новинке военного авиапрома РФ распространила западная пресса. Более того, американские военные эксперты, не стесняясь, начали критиковать Су-57 за его несовершенство.

В ближайшее время Су-57 должны поступить в ВКС РФ. В связи с этим к истребителю приковано внимание спецслужб США. И российская сторона успешно сыграла на их любопытстве, представив такие характеристики, что западные агентства с усмешкой назвали Су-57 бесперспективной разработкой, устаревшей еще до производства, пишет Avia.pro.

Западных экспертов смогли даже успокоить насчет того, что к Су-57 якобы не применили современные технологии "стелс", хотя сейчас уже понятно, что радары не могут засечь эти истребители даже на близком расстоянии.

Ранее российский эксперт объяснил, почему считает Су-57 вершиной самолетостроения. При этом американцы говорят об истребителе с издевкой и не верят, что России хватит денег на достаточное количество этих истребителей.