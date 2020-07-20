Барахло: американцы "заклевали" российский ПАК ДА

Барахло: американцы "заклевали" российский ПАК ДА
Фото: кадр Yotube
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ПАК-ДА, эскиз которого ранее опубликовало Минобороны РФ, в последнее время стал активно обсуждаться в зарубежных СМИ. Началось все с того, что The National Interest сравнил его со строящимся в США В-21, а затем статью перепечатал телеканал Fox News.

Примечательна даже не сама статья, в которой автор больше хвалит B-21, а комментарии читателей, которые отказываются верить, что Россия способна построить что-то стоящее.

Так, пользователь Gabe the Goober уверяет, что только у Америки есть деньги, чтобы заплатить лучшим инженерам, пилотам и разработчикам. А у Москвы, которая пытается создать что-то похожее, нет ни техники, ни пилотов, ни подготовки.

Другой "юзер" HesitantLantern высказался еще более категорично. По его мнению, ПАК ДА и китайский H-20 смогут сравниться в B-21 только в одном случае: если русские и китайцы построят точную копию.

"Россия и уличный сортир в Сибири и то построить не может", – пишет Ride'em Cowboy.

The True North "тонко" пошутил(а), что главными невидимками являются русские и китайцы, которые "взламывают выборы". Еще резче "откомментил" Earthdude, заявив, что Россия и Китай слишком глупы для собственных технологий, и у "коммуняк" нет творческого мышления, а одно лишь воровство. Ему вторит Magesticflow, который уверяет, что Су-57 – это точная копия F-22, но у России есть деньги лишь на один самолет.

Лишь HowdyDam1t высказался в защиту российского самолетостроения, написав, что если бы немцы не разбомбили советские аэродромы, война была бы намного короче, так как у русских были одни из самых технологичных самолетов. 

Александр ИЛЬИН

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