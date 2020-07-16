В США сравнили бомбардировщики ПАК ДА и B-21

В США сравнили бомбардировщики ПАК ДА и B-21
Фото: Wikipedia
Российский самолет пока проигрывает американцу по одному важному показателю

Американский журнал The National Interest попытался сравнить перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА с его американским и китайским конкурентами – B-21 и H-20.

Это было сделать нелегко, учитывая, что эти самолеты еще никто не видел. Тем не менее на основе некоторых открытых данных машины удалось сопоставить.

Основываясь на эскизах, NI утверждает, что у B-21 будет меньше эффективная площадь рассеивания (ЭПР) по целому ряду причин, однако и ПАК ДА станет достаточно сложной целью для зенитно-ракетных систем.

У ПАК ДА смешанная форма крыла, прямоугольные воздухозаборники, которые находятся в верхней части фюзеляжа. Налицо попытка создать горизонтальную линию и четкую линейную конфигурацию, чтобы уменьшить ЭПР. При этом нос самолета все же выступает из фюзеляжа, и в этом ПАК ДА, по мнению западных экспертов, проигрывает B-21. Американский райдер, как и его предшественник В-2, представляет из себя по сути треугольник.

Кроме того, у B-21 еще более плавный переход фюзеляжа в крылья, чем у B-2. Также на ЭПР будут влиять закрылки. B-21 – чистый бесхвостка, сзади лишь треугольник, в то время как крыло ПАК ДА сзади имеет ломаную форму.

Что касается H-20, то он очень напоминает B-2. Вопрос лишь в том, когда Китай сможет его построить. B-21 должен быть готов в 2023 году, назвать какие-либо сроки касательно ПАК ДА и H-20 пока сложно.

Александр ИЛЬИН

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