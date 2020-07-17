В США создают новые двигатели для F-35 и F-22

В США создают новые двигатели для F-35 и F-22
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Истребители получат новые турбины

В США разрабатывают новые двигатели для F-35 и F-22. Как заявил президент подразделения Military Engines компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг, в настоящее время идет работа над трехконтурным двигателем с адаптивным циклом XA101.

Технологии, которые используются в этой новинке, будут применены в модернизированных двигателях F-119 для F-22, F-135 для F-35 и F100 для F-15 и F-16. Последний особенно актуален в связи с налаживанием серийного выпуска F-15EX.

На данный момент, по словам Бромберга, которые приводит Aviation Week, компания готовится протестировать новейший двигатель, который может добавить улучшить характеристики как истребителей, так и беспилотников.

Менеджер добавил, что определенные трудности есть, в связи с дополнительным весом и сложностью трехконтурного двигателя. Однако с использованием передовых систем, механики и управления питанием и температурой а также компрессора и турбины, проблемы можно решить.

Бромберг уверен, что F-22 обязательно нужно будет модернизировать, так как его двигатель устареет. То же самое можно сказать об F-15EX и F-35.

Трехконтурный двигатель американцы испытывают с 2016 года. GE Aviation уже тогда опробовала новый компрессор высокого давления. В настоящее время на истребителях используются двухконтурные двигатели, позволяющие летать в дозвуковом и сверхзвуковом режиме. Треконтурный двигатель отличается большей экономичностью именно в форсажном режиме, когда топливо сгорает очень быстро.

По этой причине F-22 остается одним из самых прожорливых истребителей. О российском двигателе второго этапа "Изделие 30" также сообщалось, что он будет более экономным. Однако о том, что он будет трехконтурным, пока речи не было.

Александр ИЛЬИН

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