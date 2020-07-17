F-18 против Су-30: американский летчик рассказал о воздушной схватке с "русским"

F-18 против Су-30: американский летчик рассказал о воздушной схватке с "русским"
Фото: JAGADEESH NV/EPA\TASS
Пилота поразила маневренность "Фланкера" и его боевая мощь

Летчик ВВС США провел учебный бой с малайзийским пилотом на Су-30МКМ и опубликовал видео, сделанное из кабины пилота. Но главное, он комментировал свои действия, а также действия своего оппонента, что само по себе, очень интересно.

Еще во вступительной части автор канал Youtube The Ready Room сразу отметил, что оба истребителя вполне сопоставимы друг с другом. У F-18D летчик отметил отличную маневренность, хорошее управление плюс отличный контроль на небольшой скорости.

"Фланкер", по его словам, напоминает F-15. Кроме того, истребитель прекрасно вооружен ракетами "воздух воздух" BVR (beyond-visual-range missile), даже лучше, чем F-18D. А также оснащен отличными двигателями.

Другое серьезное преимущество Су-30МКМ заключается в том, что он большой и может взять больше топлива. Это означает, что самолет может дольше находиться в небе.

Пилот признается, что ему приходилось проигрывать Су-30 в учебных воздушных боях, и поединок с продвинутым "Фланкером" можно сравнить с дуэлью с F-22 пятого поколения – так это тяжело.

Пилоты провели три воздушных боя, в одном из них летчик отметил возможность для пуска ракеты, но и у Су-30МКМ были отличные шансы. Тактика американцы сводилась к тому, чтобы замедлить машину и подловить быстрого и мощного "русского". Однако малайзийский летчик умело пользовался двигателями с управляемым вектором тяги, и порой вызывал настоящее восхищение американца.

"Это просто здорово, что он делает.. Летает, как на авиашоу", – говорит пилот, комментируя разворот на 90 градусов.

В составе ВВС Малайзии в настоящее время эксплуатируется 10 Су-30МКМ. Истребитель является версией Су-30МКИ для ВВС Индии. Модернизированный "Фланкер" – один из самых экспортируемых российских самолетов.

Александр ИЛЬИН

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