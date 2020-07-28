Без Су-35: Индия все-таки заполучила французские "Рафали"

Без Су-35: Индия все-таки заполучила французские "Рафали"
Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
России не удалось продать свои "суперфланкеры"

Первые пять истребителей "Рафаль", которые Нью-Дели купил во Франции, отправляются в Индию. Как пишет Defense News, их пилотируют индийские летчики, до 29 июля они должны приземлиться на базе ВВС Амбала в северной части страны. Компания-производитель Dassault Aviation уже опубликовала фото истребителя со знаками ВВС Индии.

Сообщается, что в воздухе самолеты будет заправлять A330 Phenix MRTT ВВС Франции. Второй борт "Феникса" летит с респираторами и тестами на коронавирус, а также медицинскими работниками.

Как и российские Су-35С для ВВС Египта, "Рафали" делают остановки. Одна из них – на базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что пандемия затормозила поставки, однако, судя по всему, индийской и французской сторонам удалось уладить вопрос.

В России надеялись, что Индия все-таки выберет Су-35С и МиГ-35 вместо "Рафалей", однако Вашингтону с помощью санкций удалось убедить Нью-Дели не приобретать российские самолеты. До этого покупка С-400 очень расстроила США, поэтому в Госдепе постарались сделать все возможное, чтобы Индия купила как можно меньше самолетов у нашей страны.

Тем не менее Нью-Дели приобрел у Москвы 21 истребитель МиГ-29UPG на замену вышедшим из строя. Но в Индии по-прежнему отказываются даже осуждать покупку Су-57 и собираются строить свой истребитель пятого поколения.

Александр ИЛЬИН

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