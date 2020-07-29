Самолеты напичканы современным оборудованием и могут убивать

Американские самолеты P-8 "Посейдон" в последние время буквально дежурят над Черным морем, поднимая с земли российские "фланкеры". Еще не так давно Су-35С чуть не подрезал американца, вызвав волну возмущения в Пентагоне.

Как пишет The National Interest, противолодочный "Посейдон" – это идеальное оружие против любых субмарин, как атомных, так и дизель-электрических. В Южно-китайском и Желтом морях эти самолеты шпионят за китайскими атомоходами, которые готовы в любой момент атаковать американские авианосцы. А в Черном море Р-8 "пасут" российские "Варшавянки", которые ходят в Средиземное море и обратно.

В прошлом году ВМС США заключили контракт на поставку еще 19 "Посейдонов" на сумму $2,4 миллиарда. Это говорит о том, насколько важны эти самолеты для Пентагона. Высокая, по сравнению с "Орионом", скорость, а также шесть дополнительных баков позволяют Р-8 патрулировать обширные водные участки. "Посейдон" совершает девятичасовые полеты с дальностью до 1200 морских миль.

Самолет, несмотря на свой внешне мирный вид, вооружен торпедами, противокорабельными ракетами "Гарпун", а также морскими минами. Также в самолете 129 гидроакустических буев для обнаружения подлодок и заправочная станция. В отличие от дронов, которые могут только обнаруживать подлодки, "Посейдоны" могут их атаковать.

В P-8 сложное и эффективное оборудование: радар AN/APY-10, электрооптические, инфракрасные камеры серии MX, которые сканируют поверхность воды. Буи фиксируют сигналы от подлодок на разных глубинах. Более того, "Посейдон" может использовать радар с АФАР и радиолокатор с синтезированной апертурой.

Су-27 не случайно встречают "Посейдоны" и не возвращаются на домашний аэродром, пока P-8 не убираются восвояси. Один такой самолет способен загнать любую подводную лодку, если экипажу не улыбнется удача.