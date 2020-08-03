В США испугались мощи подводного флота России

В США испугались мощи подводного флота России
Подлодка. Фото: Russian Archive/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американский генерал признался, что ранее не сталкивался с такой страшной угрозой

Новые российские подлодки являются серьезной опасностью для Америки, уверен глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

Как отметил американский военный, модернизированные подводные лодки в значительной степени усилили стратегический потенциал нашей страны. По его словам, многие эксперты в Америке рассматривают подводный флот России как одну из главных угроз для безопасности США.

Херк признался, что за несколько десятилетий его службы он впервые столкнулся с такой серьезной опасностью, какую представляют новейшие российские подлодки. Откровения американского генерала приводит иранское издание Akharin Khabar.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением эксперта по поводу отношений между нашей страной и Западом. Так, Евгений Сатановский заявил, что нам не удастся избежать войны с западными державами под главенством США.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ

Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться

Польша потребовала от "Газпрома" 50 миллионов евро за "Северный поток - 2"

Российский проект сочли нарушающим законодательство Республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей