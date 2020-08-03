Американский генерал признался, что ранее не сталкивался с такой страшной угрозой

Новые российские подлодки являются серьезной опасностью для Америки, уверен глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

Как отметил американский военный, модернизированные подводные лодки в значительной степени усилили стратегический потенциал нашей страны. По его словам, многие эксперты в Америке рассматривают подводный флот России как одну из главных угроз для безопасности США.

Херк признался, что за несколько десятилетий его службы он впервые столкнулся с такой серьезной опасностью, какую представляют новейшие российские подлодки. Откровения американского генерала приводит иранское издание Akharin Khabar.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением эксперта по поводу отношений между нашей страной и Западом. Так, Евгений Сатановский заявил, что нам не удастся избежать войны с западными державами под главенством США.