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Новые российские подлодки являются серьезной опасностью для Америки, уверен глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.
Как отметил американский военный, модернизированные подводные лодки в значительной степени усилили стратегический потенциал нашей страны. По его словам, многие эксперты в Америке рассматривают подводный флот России как одну из главных угроз для безопасности США.
Херк признался, что за несколько десятилетий его службы он впервые столкнулся с такой серьезной опасностью, какую представляют новейшие российские подлодки. Откровения американского генерала приводит иранское издание Akharin Khabar.
Ранее "Утро.ру" делилось мнением эксперта по поводу отношений между нашей страной и Западом. Так, Евгений Сатановский заявил, что нам не удастся избежать войны с западными державами под главенством США.
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