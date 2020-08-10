Применение нового ядерного комплекса будет редким, но мощным

Российская армия получила оружие, способное одним ударом лишить противника половины его военных сил. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец, комментируя оснащение новейшей подлодки "Белгород" беспилотным ракетным комплексом "Посейдон".

"Главное предназначение "Посейдона" – это вызов с помощью взрыва гигантской волны (цунами), которая в состоянии разрушить береговые коммуникации", – приводит слова эксперта РИА ФАН.

Причем комплекс может быть оснащен как обычными ракетами, так и с ядерной боеголовкой. Во втором случае мощность оружия многократно возрастает.

Но применяться "Посейдон" будет в крайних случаях и по масштабной цели. Использовать его против одного крейсера противника – это как стрелять из пушки по воробьям. А вот уничтожение, например, военно-морской базы, где собираются несколько кораблей, будет оправданной целью, считает Баранец.

В качестве примера возможного использования "Посейдона" он привел американскую базу авианосцев "Норфолк", города с крупными оборонными заводами, административные центры и пункты управления армейскими подразделениями США. Один удар по таким объектам разом лишит Вашингтон половины его военной мощи.

"Посейдон" является самым крупнымбеспилотным подводным аппаратом в мире. Он способен самостоятельно выбирать оптимальный маршрут до цели, перемещаться со скоростью до 200 км/ч на неограниченное расстояние и наносить удар по объектам на воде и на суше.

Аналогов "Посейдону" в других странах нет. В то же время существует опасность внедрения хакеров в программу управления беспилотником. О дате испытания установки уже объявлено.