Эскадра "агрессора" нападает на моряков ВМС США

В 2018 году ВМС США создали эскадру подлодок-агрессоров специально, чтобы подготовить экипажи к противостоянию с российскими и китайскими подводниками.

По данным американских изданий The National Interest и The Drive, в настоящее время отрабатываются приемы радиоэлектронной войны, которая уже в ближайшем будущем может сильно повлиять на миссии подводных лодок.

Штаб-квартира "подводных агрессоров" находится сразу в нескольких локациях – на базе подводных лодок ВМС США "Нью-Лондон", на полуострове Пойнт-Лома и в Сан-Диего. Цель эскардры "агрессоров" (Opposing Force) – создать наиболее реалистичную угрозу на учениях. Однажды "враги", изображавшие иранских военных, победили силы ВМС США.

Похожая практика была и раньше. Так, в 2005 году американцы арендовали очень тихую шведскую подлодку HSwMS Gotland, которая была оснащена воздухонезависимой энергетической установкой. Экипаж "агрессора" успешно преодолел линию обороны авианосца и атаковал его. В результате судно признали уничтоженным, хотя, как ранее писали западные военные эксперты, потопить такой огромный корабль можно только ядерным оружием.