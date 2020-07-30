СМИ: МиГ-41 сделают на базе Су-57

СМИ: МиГ-41 сделают на базе Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Перехватчик поставит рекорд скорости

Российский истребитель-перехватчик МиГ-41 будет создаваться на базе Су-57. Самолет будет одновременно напоминать "Преступника" и предшественника МиГ-31. Об этом пишет издание Avia.pro, ссылаясь на свои источники.

По сравнению с Су-57, у новой машины будет изменен планер, а ее максимальная скорость может достигать 6 тыс. км/час. При этом крейсерская скорость составит порядка 2,5 – 3 тыс. км /час. На данный момент, 3 тыс. км/ч – это максимум МиГ-31.

Также издание упоминает такое вооружение как "противоспутниковые ракеты", гиперзвуковые ракеты-перехватчики и аналоги комплекса "Кинжал".

Стоит отметить, что пока Минобороны не показало даже эскиз истребителя МиГ-41, как был показан рисунок ПАК ДА. И, когда появится новый перехватчик, совершенно не понятно. Появление истребителя анонсируют российские и китайские СМИ, перечисляя "невиданное вооружение", но в ВКС до сих пор не поступил Су-57.

Можно лишь сказать, что скорость давно перестала быть главным показателем эффективности самолета, а на первый план вышла малозаметность, датчики, радар и способность взаимодействовать с дронами-помощниками. 6 тыс. км/ч – очень высокая скорость для пилотируемого аппарата, пилоту придется надевать скафандр, а обшивка будет раскаляться докрасна: достаточно вспомнить опыт с SR-71 или с тем же МиГ-31. МиГ-41 должен стать, прежде всего, технологичным, а не быстрым, как ракета.

Александр ИЛЬИН

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