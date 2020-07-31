К бою с Россией готов: во Львове восстановили МиГ-29 из Крыма

К бою с Россией готов: во Львове восстановили МиГ-29 из Крыма
Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
Украина потихоньку воссоздает воздушно-военные силы

На Львовском государственном авиационном заводе отремонтировали МиГ-29, который в 2014 году украинские военные вывезли из Крыма. Капитальный ремонт двигателей проводился на Луцком ремонтном заводе "Мотор", а коробкой самолетных агрегатов занимались специалисты Одесского авиационного завода.

Как пишет Defence Express, после модернизации истребитель сможет летать еще 12 лет. Вероятно, речь идет о модификации МиГ-29МУ1, которые сейчас потихоньку передают ВВС Украины. По сравнению с советскими машинами, у них несколько улучшена авионика, РЛС.

Тестируют украинцы и МиГ-29МУ2, который по версии российских авиационных экспертов представляет из себя сомнительный гибрид истребителя и штурмовика, так как его хотя вооружить ракетами "воздух-земля" Х-29Т. Испытания уже проходили в конце мая этого года.

На данный момент ВВС Украины располагают 45 самолетами МиГ-29. На аэродроме Бельбек в 2014 году остались семь МиГ-29, три МиГ-29УБ и три L-39 чехословацкого производства.

В мае прошлого года депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что машины заржавели и пришли в негодность. Но все же, часть истребителей из состава 204-й бригады тактической авиации имени А.И. Покрышкина украинцам удалось вывезти в 2014 году. Известно, что к тому времени в летном состоянии находились лишь три МиГ-29, один МиГ-29УБ и один L-39M1. Самолеты транспортировали на Украину на машинах КрАЗ. Для этого их разбирали и грузили сразу на четыре специальных автомобиля. 

Александр ИЛЬИН

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