Минобороны Белоруссии проводит учения ПВО

Минобороны Белоруссии проводит учения ПВО
Фото: Рамиль Насибулин/БелТа/ТАСС
Летчики Республики отработают посадку самолетов на шоссе

Белоруссия объявила о начале учений ВВС и ПВО, которые продлятся с 4 по 7 августа. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Республики.

Отмечается, что это плановые маневры, заявленные на 2019 – 2020 год, и это их первый этап.

В частности, в ходе учений летчики отработают посадку истребителей МиГ-29, штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест.

Предполагается осуществить их повторный вылет с нанесением авиаудара по наземным целям на полигоне "Ружаны", говорится в релизе ведомства.

Напомним, 9 августа в Республике пройдут президентские выборы. После ряда оппозиционных митингов и скандальной истории с задержанием 33 граждан России, которые направлялись транзитом через Минск в одну из третьих стран, в СМИ и соцсетях каждая информация о военных перемещениях внутри Белоруссии воспринимается как некая подготовка силовиков к беспорядкам.

Так, на днях появились видеокадры колонны БТР, двигавшейся якобы к границам с РФ. Точных сведений нет, но так "Новая газета" подписала кадры со ссылкой на очевидца. Кроме того, ранее сегодня Минобороны попыталось успокоить граждан, всполошившихся из-за сообщений о мобилизации. В ведомстве утверждают, что в стране проводятся ежегодные плановые сборы. Например в Витебской области они стартуют с 11 августа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Мероприятие переносили несколько раз

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей