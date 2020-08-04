Летчики Республики отработают посадку самолетов на шоссе

Белоруссия объявила о начале учений ВВС и ПВО, которые продлятся с 4 по 7 августа. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Республики.

Отмечается, что это плановые маневры, заявленные на 2019 – 2020 год, и это их первый этап.

В частности, в ходе учений летчики отработают посадку истребителей МиГ-29, штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест.

Предполагается осуществить их повторный вылет с нанесением авиаудара по наземным целям на полигоне "Ружаны", говорится в релизе ведомства.

Напомним, 9 августа в Республике пройдут президентские выборы. После ряда оппозиционных митингов и скандальной истории с задержанием 33 граждан России, которые направлялись транзитом через Минск в одну из третьих стран, в СМИ и соцсетях каждая информация о военных перемещениях внутри Белоруссии воспринимается как некая подготовка силовиков к беспорядкам.

Так, на днях появились видеокадры колонны БТР, двигавшейся якобы к границам с РФ. Точных сведений нет, но так "Новая газета" подписала кадры со ссылкой на очевидца. Кроме того, ранее сегодня Минобороны попыталось успокоить граждан, всполошившихся из-за сообщений о мобилизации. В ведомстве утверждают, что в стране проводятся ежегодные плановые сборы. Например в Витебской области они стартуют с 11 августа.

