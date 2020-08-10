МиГ-35 станет основой российского военного экспорта - эксперт

Минобороны не сворачивает производство самолетов, у которых имеются давние покупатели

МиГ-35 должен решить ряд стратегических задач для Минобороны РФ. Прежде всего, речь идет об экспорте в несколько государств, которые занимались эксплуатацией советской и российской авиационной техники. Это Польша, Болгария и остальные страны, которые использовали такие истребители, заявил научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Впрочем, Польша и Болгария не станут в этот раз покупателями по политическим соображениям. Однако нужно помнить, что эти страны представляют собой лишь десятую часть из перечня государств, которые хотят приобрести российские самолеты. Минобороны делает ставку не только на бюро Сухого ("Су"), но и сохраняет производство "МиГов", которые дешевле в цене.

По этой причине крупная закупка МиГ-35 станет причиной дополнительных расходов у Минобороны, для которых такие истребители не так перспективны.

По словам Кашина, "МиГ" открывает не только возможности экспорта, но и модернизацию советской платформы – в военной сфере это хорошее маркетинговое решение. РФ не желает терять наработанный экспорт. Но, как показывает практика, импортеры не так часто пользуются техникой, которая не эксплуатируется самим производителем. Поэтому Минобороны приобретет несколько десятков образцов для решения проблемы, сообщает "Экономика Сегодня".

"Утро.ру" писало ранее, что истребитель Су-27 ВКС России засек два американских самолета-разведчика. Крылатые шпионы намеревались приблизиться к границам России, однако были перехвачены нашими спецами.