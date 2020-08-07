Российский истребитель прогнал американские самолеты от границ РФ

Инцидент произошел над Черным морем

Российский истребитель Су-27 засек два американских самолета-разведчика. Крылатые шпионы намеривались приблизиться к границам России, однако были перехвачены нашими спецами.

В итоге, разведчикам из Америки пришлось изменить курс, сообщает РИА "Новости".

Как отмечает телеканал "360", экипаж Су-27 во время спецоперации действовал строго в рамках международных правил.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 отогнал от границы России над Баренцевым морем разведчика НАТО. Тогда нарушить спокойствие защитников государства решился самолет из Норвегии.

