Российский истребитель прогнал американские самолеты от границ РФ

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Российский истребитель Су-27 засек два американских самолета-разведчика. Крылатые шпионы намеривались приблизиться к границам России, однако были перехвачены нашими спецами.
В итоге, разведчикам из Америки пришлось изменить курс, сообщает РИА "Новости".
Как отмечает телеканал "360", экипаж Су-27 во время спецоперации действовал строго в рамках международных правил.
Ранее сообщалось, что МиГ-31 отогнал от границы России над Баренцевым морем разведчика НАТО. Тогда нарушить спокойствие защитников государства решился самолет из Норвегии.
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