Американские военные настаивают на необходимости наращивать ядерный потенциал страны

США должны увеличить свой ядерный арсенал. Только это оружие способно эффективно сдерживать российскую агрессию. Об этом заявил замглавы Комитета начальников штабов армии США Джон Хайтен.

В ходе конференции, организованной Гудзоновским институтом стратегических исследований в Вашингтоне, он указал, что сейчас силы РФ и Америки не равны: Москва производит огромное количество ядерных боеприпасов малой мощности и их носителей, а у Вашингтона их практически нет.

Генерал подчеркнул, что пора исправлять ситуацию, чтобы никто не посмел направить оружие на США. В частности, Пентагону срочно требуются крылатые ракеты морского базирования.

"Ядерное оружие малой мощности необходимо, чтобы ответить на российскую угрозу", – заявил Хайтен.

Другим фактором сдерживания России генерал назвал передислокацию американских военных подразделений ближе к ее рубежам. В этом отношении он отметил пользу баз в Польше и Румынии и подчеркнул, что главное внимание Пентагона сейчас приковано к Черноморскому региону, где Москва, по его словам, слишком активна.

Что касается международных договоров о контроле над ядерными вооружениями, то, по словам генерала, Вашингтон готов на переговоры, но только трехсторонние – с Москвой и Пекином.

Ранее Китай отказался присоединяться к российско-американскому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия соглашения истекает в начале 2021 года. Продлевать его на прежних условиях США не хотят.

Ранее в России дали понять США и НАТО, что ответ на угрозу нацбезопасности будет жестким.