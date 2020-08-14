Су-27 отогнал военные самолеты США от границ России

Су-27 отогнал военные самолеты США от границ России
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Российский пилот благополучно вернулся на аэродром базирования

Российский Су-27 перехватил два американских самолета над водами Черного моря. Пилоты приблизились на безопасное расстояние, опознав разведчик "Посейдон" из патрульных ВВС и RC-135 военно-морского флота США.

Российское воздушное судно развернуло самолеты в сторону от границы РФ, после чего вернулось на аэродром своего базирования.

Как отметили в Национальном центре управления обороной, полет российского истребителя прошел в полном соответствии с нормами международного воздушного права. Нарушения государственной границы не было зафиксировано, сообщает РИА "Новости".

По данным источника, в первой половине августа Минобороны выявило несколько попыток военных самолетов других государств приблизиться к воздушным границам России. На прошлой неделе были перехвачены еще два американских судна, а за день до этого инцидента над водами Баренцево моря сопроводили норвежский Falcon 20.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk был обнаружен 11 августа над Чукотским морем. На перехват направили три истребителя МиГ-31, которые отогнали БПЛА в сторону от границ России.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Страны ЕС выступили против США из-за "Северного потока - 2"

Представители 24 государств устроили демарш американцам по поводу санкций

"Я жив": Лукашенко собрал срочное совещание в Минске

Глава Белоруссии предупредил участников забастовок о последствиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей