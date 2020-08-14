Российский пилот благополучно вернулся на аэродром базирования

Российский Су-27 перехватил два американских самолета над водами Черного моря. Пилоты приблизились на безопасное расстояние, опознав разведчик "Посейдон" из патрульных ВВС и RC-135 военно-морского флота США.

Российское воздушное судно развернуло самолеты в сторону от границы РФ, после чего вернулось на аэродром своего базирования.

Как отметили в Национальном центре управления обороной, полет российского истребителя прошел в полном соответствии с нормами международного воздушного права. Нарушения государственной границы не было зафиксировано, сообщает РИА "Новости".

По данным источника, в первой половине августа Минобороны выявило несколько попыток военных самолетов других государств приблизиться к воздушным границам России. На прошлой неделе были перехвачены еще два американских судна, а за день до этого инцидента над водами Баренцево моря сопроводили норвежский Falcon 20.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk был обнаружен 11 августа над Чукотским морем. На перехват направили три истребителя МиГ-31, которые отогнали БПЛА в сторону от границ России.